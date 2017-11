Screenshot - Pokémon GO (Android)

Niantic und The Pokémon Company International haben am Wochenende mit Pokémon GO Travel eine neue Videoserie gestartet, die die Welt aus den Augen der Pokémon-Trainer zeigt. Dazu reist eine bunte Gruppe aus Trainern ( IHasCupquake Coisa de Nerd und Rachel Quirico ) nach Japan, um dort die Gastgeber des ersten weltweiten Fangwettbewerbs zu sein.Dazu fordert man Trainer aus aller Welt auf, gemeinsam in nur sieben Tagen drei Milliarden Pokémon zu fangen und dadurch Belohnungen (siehe Grafik) freizuschalten. Der Wettbewerb hat bereits offiziell begonnen und endet am 26. November 2017 mit einer besonderen Feier beim Pokémon GO Safari Zone Event in den Sanddünen von Tottori (Japan). Mehr dazu hier sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Pokmon GO Travel und der weltweite Fangwettbewerb