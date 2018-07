Pokémon GO: Mehr als 1,8 Mrd. Dollar umgesetzt; Tagesumsatz liegt derzeit bei zwei Mio. Dollar - 4Players.de

Vor zwei Jahren wurde Pokémon GO veröffentlicht und obwohl die Begeisterung in den 24 Monaten nachgelassen hat, geben die Spieler weltweit weiterhin mehr als 2 Millionen Dollar pro Tag aus, um Pokémon zu fangen, meldet Sensor Tower (App Optimization and App-Marketing). Laut ihren Angaben hat das Spiel seit Verkaufsstart mehr als 1,8 Milliarden Dollar umgesetzt. Die Eine-Milliarde-Dollar-Marke wurde bereits im Januar 2017 überschritten.Die Vereinigten Staaten und Japan sind mit 34 Prozent bzw. 28 Prozent des Umsatzes im App Store und Google Play führend. Deutschland, Großbritannien und Taiwan folgen mit 5 Prozent, 4 Prozent bzw. 3 Prozent des Umsatzes. Google Play hat mit 58 Prozent den größten Anteil am Umsatz von Pokémon GO, wobei der App Store die restlichen 42 Prozent der Ausgaben ausmacht. Derzeit ist das Spiel in den Top 10 der App-Store-Charts von 21 Ländern zu finden, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada. In Japan liegt es aktuell auf Platz Nr. 14 (iPhone). Da Niantic weiterhin das Ziel verfolgt, das Spiel auch in China (in Zusammenarbeit mit NetEase) zu veröffentlichen, dürften die Einnahmen in Zukunft weiter steigen.Letztes aktuelles Video: Dritte Welle als Naturdokumentation