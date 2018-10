Niantic meldet, dass die Welt von Pokémon GO in den nächsten Wochen nach und nach mit neuen Taschenmonstern erweitert wird. Die Pokémon-GO-Neuzugänge wie Chelast, Panflam und Plinfa stammen aus der Sinnoh-Region (Pokémon Diamant, Pokémon Perl und Pokémon Platin). Die neuen Pokémon tauchen in der Wildnis, in Eiern und in Raid-Kämpfen auf.Letztes aktuelles Video: Die Welt in Pokmon GO