Pokémon GO: Studienergebnis: Positive Effekte auf körperliche Aktivität und Familienbindung - 4Players.de

Forscher der City, University of London haben herausgefunden, dass das Augmented-Reality-Spiel Pokémon Go das Potenzial haben kann, das Leben der Nutzer zu verändern. Die Ergebnisse einer neuen Studie, die von Dr. Michael Saker (City, University of London) und Dr. Leighton Evans (Swansea University) in The Conversation veröffentlicht wurden, zeigten, dass das Spiel ein breites Spektrum ihrer Teilnehmer körperlich aktiver macht und sie sich für längere Zeit draußen aufhalten. Die Spieler sagten, sie hätten sich entschieden, zur Arbeit zu laufen, anstatt Verkehrsmittel zu benutzen - und die Benutzer kamen an unerwarteten, zufälligen oder weniger bekannten Orten an. Eine "große Zahl" von Menschen mit körperlichen Behinderungen berichtete ebenfalls, dass Pokémon Go ihnen geholfen hat, das "tief verwurzelte sesshafte Verhalten" zu überwinden. Konkretere Angaben wurden in der heutigen Pressemitteilung nicht gemacht.Dr. Saker sagte: "Unsere Forschung zeigt das sich verändernde Verhältnis zwischen dem realen Raum und der Überlagerung digitaler Informationen. Neue ortsbezogene mobile Apps wie Pokémon Go ermöglichen dynamischere Beziehungen zwischen der Real- und der Digitalwelt, und es ist genau diese Dynamik, die die Spieler immer wieder zurückbringt.""Einige Benutzer gaben auch an, die Entdeckung des Spiels habe zu neuen Möglichkeiten der Familienbindung geführt. Benutzer berichteten, dass sie angefangen hatten zu spielen, weil dies eine gute Aktivität für ihre Kinder war, fanden aber heraus, dass es eine neue Art der gemeinsamen Mediennutzung bot", heißt es weiter.Die Daten wurden mithilfe einer 30-minütigen Online-Umfrage erhoben, die von 375 Pokémon-Go-Anwendern beantwortet wurde. In dem Artikel wird Pokémon Go eine "treue Spielerbasis" von fünf Millionen Nutzern attestiert. Die Studie wurde von der Fachzeitschrift Mobile Media & Communication veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Die Welt in Pokmon GO