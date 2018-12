Pokémon GO: Spieler-gegen-Spieler: Startschuss für die Trainerkämpfe - 4Players.de

Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android) Screenshot - Pokémon GO (Android)

In Pokémon GO sind die Trainerkämpfe (Spieler-gegen-Spieler) mittlerweile verfügbar; ab Stufe 10. Für diese PvP-Duelle erstellen die Trainer eigene Kampfgruppen, die aus drei Pokémon bestehen. Mit diesem Pokémon-Trio treten sie in Echtzeit gegen einen anderen Trainer oder die "Teamleiter" von Pokémon GO an (Zugriff über "in der Nähe"). Hyperfreunde und Beste Freunde können sich von jedem Ort aus zum Kampf herausfordern.Die Trainer können eine neue Lade-Attacke für alle Pokémon freischalten. Darüber hinaus wird eine neue Schutzschild-Mechanik eingeführt, mit der sich Spieler gegen mächtige Angriffe in einem Trainerkampf verteidigen. Hierbei soll Timing gefragt sein."Die Trainerkämpfe in Pokémon GO wurden von Beginn an mit Blick auf Niantics Kernprinzipien des sozialen Gameplays entwickelt: Spieler nach draußen bringen und die reale Welt gemeinsam erkunden", sagt Kei Kawai, Vice President of Product bei Niantic, Inc. "Jede neue Gameplay-Funktion fügt Pokémon GO eine zusätzliche soziale Ebene hinzu, die den Trainern mehr Spaß und Gründe, sich mit anderen zu verbinden, bietet - seien es Raid-Kämpfe, die Einführung von Tausch- und Freundefunktion oder jetzt die Trainerkämpfe.""Durch die Ligen stehen den Trainern zudem mehr Möglichkeiten offen, Strategien zu entwickeln. Auch Gelegenheitsspieler, die keine Pokémon speziell für den Kampf trainiert haben, können in der entsprechenden Trainerkampf-Liga an fesselnden Kämpfen teilnehmen. Durch das WP-Limit für die Pokémon, die am Kampf teilnehmen können, ist das Spielerlebnis deutlich fairer. Zudem gibt es für alle Trainerkampf-Ligen die gleichen Belohnungen - und beide Teilnehmer erhalten jeweils gleich viel. Trainer, die gerne mit Pokémon antreten, die wenige WP haben, und Trainer, die noch die Grundlagen für Trainerkämpfe lernen, werden nicht benachteiligt. Wer auf eine Herausforderung aus ist, kann seine Stärke in der Meisterliga unter Beweis stellen, bei der es kein WP-Limit für die teilnehmenden Pokémon gibt. (...) Die Ligen wurden jedoch nicht nur eingeführt, um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern. Wie Fans der anderen Pokémon-Spiele wissen, können Einschränkungen bei den zulässigen Pokémon einen Kampf entscheidend verändern. (...) Beim Entwickeln des Features für Trainerkämpfe wollten wir die Bedeutung von Strategie besonders hervorheben. Beispielsweise sollen Typ-Boni in Trainerkämpfen verstärkt werden, und Trainer können eine zusätzliche Lade-Attacke für ihr Pokémon freischalten, um im Kampf flexibler agieren zu können. Durch solche Änderungen können Trainer ihren Gegner auf kreative Art besiegen und dabei rasante Kämpfe erleben, wie es sie nur in Pokémon GO gibt. Möchtet ihr ein Team zusammenstellen, das gegen die Pokémon stark ist, die eure Freunde häufig verwenden? Oder möchtet ihr ein Team mit vielen verschiedenen Attacken zusammenstellen, um flexibler auf die Typen des Gegners reagieren zu können? Welche Lade-Attacken sollen eure Pokémon einsetzen? Welche Attacken können die Pokémon eures Gegners wohl?"Letztes aktuelles Video: Die Welt in Pokmon GO