Pokémon GO: Umsatz ist 2018 um 35 Prozent auf fast 2,2 Mio. Dollar pro Tag gestiegen - 4Players.de

Auch wenn der Hype um Pokémon GO etwas verflogen ist, hat Niantic im vergangenen Jahr (2018) mehr Einnahmen als im Vorjahr (2017) mit dem Pokémon-Titel erzielt. Laut der Mobile-Marktforscher von Sensor Tower wurden die Einnahmen um 35 Prozent auf 795 Millionen Dollar gesteigert. Der durchschnittliche Umsatz des Mobile-AR-Spiels im Jahr 2018 lag bei fast 2,2 Millionen Dollar pro Tag - gegenüber 1,6 Millionen Dollar pro Tag im Jahr 2017. Seit Veröffentlichung von Pokémon GO im Juli 2016 hat das Spiel insgesamt 2,2 Milliarden Dollar umgesetzt.Vor allem der Dezember 2018 wird als starker Monat hervorgehoben, da Anfang des besagten Monats die Trainerkämpfe (Spieler-gegen-Spieler) eingeführt wurden ( wir berichteten ). Im Dezember wurden im Apple App Store und bei Google Play ungefähr 75 Millionen Dollar eingenommen.Spieler aus den Vereinigten Staaten gaben im vergangenen Jahr am meisten Geld in Pokémon GO aus: 262 Millionen Dollar oder 33 Prozent aller Bruttoeinnahmen; derselbe Anteil wie 2017. Der Umsatz von Spielern aus Japan lag bei 239 Millionen Dollar oder 30 Prozent des Spieleumsatzes (Vorjahr: 27 Prozent).Letztes aktuelles Video: Die Welt in Pokmon GO