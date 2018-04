Manticore - Galaxy on Fire: Switch-Umsetzung der Weltraumkämpfe im Launch-Trailer - 4Players.de

Nachdem die Switch-Umsetzung von Manticore - Galaxy on Fire im März auf unbestimmte Zeit verschoben worden, ist das Spiel mittlerweile im eShop aufgetaucht : Für 19,99 Euro bekommt man dort den dritten Teil der actionreichen Weltraum-Saga vom deutschen Studio Deep Silver FISHLABS. Der Space-Shooter soll mit 60 fps im TV- und im Handheld-Modus laufen. Die verschiedenen Titel und Erweiterungen der Serie wurden jeweils zuerst auf Tablets und Smartphones veröffentlicht."Auf in den Kampf! Zeige dein Können und besiege die gefürchtetsten Verbrecher des Universums in actionreichen Weltraumkämpfen! Werde zum Helden des Neox-Sektors – eines gesetzlosen Grenzgebiets, das von skrupellosen Piratenbanden und korrupten Großkonzernen ausgebeutet wird! Stelle dich Weltraumpiraten und rette die Galaxis. Folge einer packenden Story in drei Akten mit einer Spielzeit von mehr als acht Stunden. Fliege spektakuläre Raumschiffe, absolviere schwierige Missionen und erkunde eine handgemachte Spielwelt in dem neuen Sci-Fi-Action-Shooter für Nintendo Switch! Erlebe eine einzigartige Spielerfahrung dank der intuitiven Nutzeroberfläche sowie voller Unterstützung für die Joy-Con-Controller und Nintendo Switch Pro Controller mit HD-Vibration."