Yakuza 6: Inochi no Uta: Video: Präsentation von der Tokyo Game Show - 4Players.de

Sega hat bei der Tokyo Game Show 2016 den sechsten (großen) Yakuza-Teil auf der Bühne präsentiert. Einen Mitschnitt des Streams bzw. der Live-Demonstration findet ihr weiter unten. Zu sehen sind Kämpfe, diverse Umgebungen, Selfies, die Smartphone-Schaltzentrale und einige Minispiele. Yakuza 6 wird am 8. Dezember 2016 in Japan für PlayStation 4 an den Start gehen. Der Untertitel lautet "Inochi no Uta" (Poetry of Life; Poesie des Lebens). Im Spiel wird man neben Kamurocho (Tokyo) auch in Jingaicho (Hiroshima) unterwegs sein. Wann und ob "das letzte Kapitel der Legende von Kazuma Kiryu" auch hierzulande erscheinen wird, ist unklar.