Yakuza 6: Inochi no Uta: Zwei Videos von der TGS: Geschichte und Spielszenen - 4Players.de

SEGA hat im Nachgang der Tokyo Game Show 2016 zwei ausführliche Videos aus Yakuza 6 in japanischer Sprache veröffentlicht. Das erste Video dreht sich um die Geschichte : Protagonist Kazuma Kiryu begibt sich dabei nach Onomichi Jingaicho in Hiroshima, wo er herauszufinden versucht, warum seine Adoptivtochter im Koma liegt. Der zweite Clip zeigt allerlei Spielszenen. Yakuza 6 wird am 8. Dezember 2016 in Japan für PlayStation 4 an den Start gehen. Wann und ob "das letzte Kapitel der Legende von Kazuma Kiryu" auch hierzulande erscheinen wird, ist unklar.