Nicht nur Yakuza: Kiwami (das Remake des ersten Yakuza-Teils) wird von SEGA für den westlichen Markt lokalisiert, auch Yakuza 6: The Song of Life wird sowohl in Nordamerika als auch in Europa erscheinen (Termin: 2018). John Hardin von SEGA schreibt im PlayStation.Blog : "Wir können noch nicht viel mehr darüber verraten, weil das Spiel noch nicht mal in Japan veröffentlicht ist, aber wir können schon so viel sagen: Die schöne, verschlafene Hafenstadt von Onomichi in Hiroshima wird nie wieder so sein wie früher ... "Letztes aktuelles Video: TGS-Spielszenen 2016 2 - Spielszenen