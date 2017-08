Yakuza 6: The Song of Life: Wird am 20. März 2018 in Europa erscheinen - 4Players.de

Hardcover-Artbook

Zwei Bargläser (280ml)

Zwei Eiswürfel-Steine

Zwei Untersetzer

Das finale Kapitel von Kazuma Kiryu, dem Drachen von Dojima (Hauptdarsteller aus der Yakuza-Reihe), wird sich auch in Europa und Amerika schließen: Yakuza 6: The Song of Life wird am 20. März 2018 als digitale und physische Version auf PlayStation 4 erscheinen. Der Preis wird 59,99 Euro betragen. Das auf der "Dragon Engine" basierende Spiel wird von SEGA lokalisiert (englische Untertitel).Zugleich wurde die "After Hours Premium Edition" (89,99 Euro) angekündigt, die folgende Inhalte umfassen wird:Außerdem ist eine limitierte Launch-Edition geplant, die Vorbestellern ein Artbook mit Aufbewahrungsfunktion für die Discs bietet. "Zum ersten Mal in der Seriengeschichte sind jede Zeile und jedes Stück des Dialogs komplett in japanischer Sprache eingesprochen", verschreibt der Publisher."In Yakuza 6 wird Kazuma Kiryu herausfinden, wieviel Menschen bereit sind, sich für die Familie zu opfern - wenn er eine Reihe von düsteren Ereignissen untersucht. Nach einer dreijährigen Haftstrafe eben frisch entlassen, findet ein sichtlich gealterter Kiryu heraus, dass seine Leihmutter-Tochter Haruka aus dem Waisenhaus, das er betreute, verschwunden ist. Der Weg führt ihn zu seinem alten Pfaden in Kamurocho, wo er entdeckt, dass sie von einem Auto getroffen wurde und nun im Koma liegt. Und um es noch schlimmer zu machen, erfährt Kiryu, dass Haruka jetzt einen Sohn hat, den er betreuen muss. Mit dem Baby unter dem Arm reist Kiryu in die Küstenstadt Onomichi, Hiroshima, um die Wahrheit über Haruka, ihren Sohn und ein unheimliches Geheimnis, das die Hiroshima Yakuza verbergen, zu lösen."Letztes aktuelles Video: Fight Explore and Play