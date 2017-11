Todesglubsch schrieb am 19.11.2017 um 16:09 Uhr

Also jetzt nur von den zitierten Stellen ausgehend, klingt doch das nach den ganz normalen Problemen, die bei jeder guten Übersetzung anfallen. Bzw. nach Problemen, die nur dadurch entstehen, weil man zu geizig ist die Sprachausgabe zu übersetzen.

Jaja, ich weiß, das ist eh nur eine dieser Pressemeldungen der Marke "Guckt man sie sehr wie uns für EUCH ins Zeug legen! Phew!". Aber da hat SEGA beim Thema Lokalisierung keine gute Karten. Ist ja schön, dass ihr euch so ins Zeug legt um einem hungernden Kind ein Stück trockenes Brot zu reichen - aber was nützt das, wenn ihr bereits zwei Dutzend Kinder habt verrecken lassen, weil ihr nichts von eurem Kuchen abgeben wollt? Manchmal wart ihr ja gnädig genug das abgemagerte Kind einem Leihvater zu geben, aber meistens wollt ihr lieber selbst mit ansehen wie es eingeht.

Und sorry, wenn der Vergleich zu übertrieben war.