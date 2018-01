Yakuza 6: The Song of Life Minispiele im Trailer: Katzen-Café, Hostessen, Training, Virtua Fighter 5 und mehr

In Yakuza 6: The Song of Life wird es abseits der Hauptgeschichte reichlich Minispiele geben, um sich die Zeit in Kamurocho und Onomichi zu vertreiben. So wird man Baseball trainieren, Darts spielen, ein Katzen-Café managen oder mit Hostessen reden/flirten können. In den Spielhallen wird man zudem Virtua Fighter 5: Final Showdown (komplett spielbar; mit 19 Charakteren und einem Zwei-Spieler-Modus), Puyo Puyo, Outrun, Super Hang On, Space Harrier und Fantasy Zone spielen können. Alle Titel sind dabei im Gegensatz zu Yakuza Zero in jeder Spielhalle anwählbar . Der folgende Trailer gibt einen Überblick über die Minispiele.Yakuza 6: The Song of Life wird am 20. März 2018 als digitale und physische Version auf PlayStation 4 erscheinen. Der Preis wird 59,99 Euro betragen. Das auf der "Dragon Engine" basierende Spiel wird von SEGA lokalisiert (englische Untertitel). "Zum ersten Mal in der Seriengeschichte sind jede Zeile und jedes Stück des Dialogs komplett in japanischer Sprache eingesprochen", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Minispiele