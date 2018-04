Yakuza 6: The Song of Life: Das letzte Kapitel von Kazuma Kiryu erscheint heute auf PlayStation 4 - 4Players.de

Heute erscheint mit Yakuza 6: The Song of Life das letzte Kapitel von Kazuma Kiryu, dem Drachen von Dojima, in Nord- und Südamerika sowie Europa auf PlayStation 4. Das Spiel wurde von SEGA lokalisiert (englische Texte; japanische Sprachausgabe) und kostet 59,99 Euro. Für 89,99 Euro bekommt man die After Hours Premium Edition (Hardcover-Artbook, zwei Bargläser 280ml, zwei Eiswürfelmacher, zwei Untersetzer) im Handel.Unseren Test findet ihr hier . Der Video-Test befindet sich unterhalb dieser Zeilen."Bereits seit 2005 dauert die beschwerliche Reise von Kazuma Kiryu an, dem Drachen von Dojima und einem der letzten legendären Yakuza, und die Zeit war gespickt von schweren Kämpfen und tiefgreifenden Entscheidungen, die Einfluss auf das Schicksal zahlreicher Menschen und Persönlichkeiten in Kiryus‘ Umfeld genommen haben. Nach drei Jahren frisch aus der Haftstrafe entlassen, merkt ein derweilen 48 Jahre alter und vom Leben gezeichneter Kiryu, dass Ziehtochter Haruka aus dem Waisenhaus verschwunden ist, in dem er nach ihr sucht. Schon sehr bald führt ihn die Spur in seine alten Jagdgründe in Kamurocho. Dort angekommen erfährt er, dass Haruka unter mysteriösen Umständen von einem Auto angefahren wurde und seit diesem Tag im Koma liegt. Und erneut hält das Schicksal Überraschungen für Kiryu bereit, denn er erfährt, dass Haruka einen Sohn hat, um den er sich nun kümmern muss. Mit dem Kind im Arm reist Kiryu in die Stadt Onomichi, um die Wahrheit über Haruka und das Kind zu ergründen. Doch finstere Geheimnisse decken sich plötzlich vor ihm auf, denn die Yakuza schläft nicht in Hiroshima."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer