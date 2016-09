Nioh: Team Ninja erläutert Änderungen, Umfrage-Ergebnisse und Übernahme von freigespielten DLCs aus der Beta - 4Players.de

Screenshot - Nioh (PS4) Screenshot - Nioh (PS4) Screenshot - Nioh (PS4) Screenshot - Nioh (PS4)

"Overall Fine tune the game balance and pace

Adjust RPG elements such as player growth and armor parameters

Further improvements to clarify the interface and make it easier to use - Details

Tutorials Implement a training stage for tutorials on basic controls and core game actions. Action & Controls Revise the TPS controls

Add and adjust samurai skills

Adjust the player damage/defeat

Adjust the methods and performance of lowering the enemy stamina

Adjust the weight and agility of armor Level Design / Stages Adjust position of enemies including the Twilight Missions

Adjust enemy detection issues

Adjust collision such as dropping edges Enemies Adjust strength and attack power of enemies

Adjust the AI tracking ability and groupthink

Add Boss attack variations in the Twilight Missions

Revise superarmor (stagger/no stagger) and homing abilities RPG Expand the maximum number of items (overall and per item)

Adjust the amount of armor items dropped

Expand the functions of the Blacksmith, adjust the requirements of Re-Forge and Soul Match

Implement items when player level is reset

Revise each type of reward User Interface Improve each type of interface and usability

Expand the tutorial Camera Improve camera behavior in areas of bad visibility and inclines

Add the ON/OFF option for camera autocorrect Online Adjust Revenant drops

Improve the enemy attack behavior during co-op play

Fix enemy transparency bugs

Allow movies to be skipped after the Boss is obliterated in co-op play Other Stabilize the frame rate of image optimization

Fix various problems and bugs"

Die Beta des Schwertkampf-Rollenspiels Nioh ist offenbar erfolgreich verlaufen: In einer von Entwickler Team Ninja veröffentlichten Umfrage zeigen sich die Teilnehmer deutlich zufriedener als noch nach der Alpha. Den größten Unterschied gibt es bei der Bedienung zu verzeichnen: Den Bereich "Action/Controls" empfinden nach der Beta 92% der Spieler als gut oder sehr gut (nach der Alpha waren es nur 78%), in der Kategorie "UI" sind mittlerweile 73% statt 63% zufrieden. Passend dazu wurde eine Liste mit Detailverbesserungen veröffentlicht, darunter die Rüstungsparameter, ein vereinfachtes Interface sowie Änderungen bei der Position und dem KI-Verhalten der Gegner.Teilnehmer der Beta könnten die Daten und ihren Spielstand übrigens ruhig von der Festplatte löschen: Das Entfernen der Daten beeinflusse nicht die möglicherweise verdienten DLCs “Mark of the Conqueror” und “Mark of the Warrior”, so Team Ninja. Nioh erscheint am 9. Februar für die PlayStation 4, zu unserer Vorschau geht es mit diesem Link . Hier die Änderungen und Umfrage-Ergebnisse im Detail (zum vergrößern anklicken):Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016