Nioh: Unterschiedliche Modi (Bildfrequenz und Auflösung) auf PS4 und PS4 Pro - 4Players.de

PS4, Option 1: "Filmmodus"

Dieser Modus legt den Fokus auf die Auflösung und bietet HD-Grafik bei stabilen 30 FPS.

Dieser Modus legt den Fokus auf die Auflösung und bietet HD-Grafik bei stabilen 30 FPS. PS4, Option 2: "Actionmodus"

Hier liegt der Fokus auf der Bildfrequenz mit stabilen 60 FPS.

Hier liegt der Fokus auf der Bildfrequenz mit stabilen 60 FPS. PS4, Option 3: "Filmmodus (variable Bildfrequenz)"

Diese Option bietet schließlich HD-Grafik mit einer variablen Bildfrequenz, die höher als 30 FPS sein kann.

PS4 Pro, HD-Display. Option 1: "Filmmodus"

Stabile Auflösung von 1920×1080 mit Antialiasing bei 30 FPS

Stabile Auflösung von 1920×1080 mit Antialiasing bei 30 FPS PS4 Pro, HD-Display. Option 2: "Actionmodus"

Stabile Auflösung von 1920×1080 bei 60 FPS

Stabile Auflösung von 1920×1080 bei 60 FPS PS4 Pro, 4K-Display. Option 1: "Filmmodus"

Stabile Auflösung von 3840×2160 bei 30 FPS

Stabile Auflösung von 3840×2160 bei 30 FPS PS4 Pro, 4K-Display. Option 2: "Actionmodus"

Stabile Auflösung von 1920×1080 bei 60 FPS

Nioh, der Samurai-Schnetzler im Stile Onimushas, wird in Europa, Amerika und Asien (außer Japan) in Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment veröffentlicht . Zugleich gaben die Entwickler bekannt, dass das Spiel auf der PlayStation 4 drei unterschiedliche Modi (Bildfrequenz und Auflösung) und auf der PlayStation 4 Pro vier verschiedene Modi bieten wird.Naoki Tamura von Team Ninja schreibt zum Spiel: "Falls ihr nicht die Gelegenheit hattet, unsere in diesem Jahr erschienenen Alpha- und Beta-Demos anzutesten: Nioh ist ein komplexes Action-RPG, dessen Herzstück tief greifender und authentischer Samuraikampf ist. Euch erwarten hinter jeder Ecke mörderische Auseinandersetzungen mit anderen Kriegern und übernatürlichen Geschöpfen in einer grotesken Vision eines vom Bürgerkrieg verwüsteten Japans. Dabei müsst ihr jede Niederlage als einen weiteren Schritt auf dem Weg zu eurem Triumph annehmen."Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016