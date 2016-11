Nioh: Sony kündigt zwei Editionen und den Inhalt der Digital-Deluxe-Ausgabe an - 4Players.de

Sony hat auf dem PlayStation-Blog mitgeteilt, dass das PS4-exklusive Nioh in zwei Ausgaben erhältlich sein wird: einer Standard-Variante und einer Digital Deluxe genannten Version. Beide Fassungen sollen im PlayStation-Store erhältlich und demnächst vorbestellbar sein. Auch der Einzelhandel nehme in Kürze Vorbestellungen entgegen. Welche Editionen dort erhältlich sein werden, darauf geht Sony nicht ein.Während die Standard-Fassung lediglich das Spiel enthalte, erhalte man mit der Digital-Deluxe-Ausgabe auch fünf "neue" Waffen, einen PlayStation-4-Avatar sowie einen Season-Pass. Welche zusätzlichen Inhalte dieser umfasst, geht aus dem Blog-Eintrag nicht hervor. Vorbesteller erhalten außerdem eine Rüstung sowie ein dynamisches PS4-Design. Wer Nioh dabei im PlayStation-Store vorbestellt oder innerhalb von zwei Wochen nach der Veröffentlichung dort kauft, bekommt noch eine weitere Rüstung, die der des bekannten Samurai Yukimura Sanada nachempfunden wurde.Erscheinen wird Nioh am 8. Februar auf PlayStation 4. Eine auf die Hardware der PS4 Pro angepasste Version wird dabei verschiedene Grafikeinstellungen enthalten, mit denen man sich ähnlich wie in der Fassung für die ursprüngliche PS4 zwischen einer höheren Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde entscheiden muss ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Extended Tokyo Game Show