Nioh: Gold-Status erreicht, kostenloser PvP-Modus wird kurz nach dem Start nachgereicht - 4Players.de

Team Ninjas Rollenspiel Nioh hat laut Gematsu.com den Gold-Status erreicht und wird in Europa am 8. Februar exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Gegenüber Gamereactor Espana bestätigte Director Yosuke Hayashi zudem, dass "in der nahen Zukunft nach dem Start" ein kostenloser PvP-Modus per Update nachgeliefert werden soll. Des weiteren sei im PSN bereits die Vorbestellung des Season-Pass möglich , der in einem relativ kurzen Zeitraum nach der Veröfentlichung den Zugriff auf drei große DLCs ermöglichen soll.Letztes aktuelles Video: Spielszenen PlayStation Experience 2016