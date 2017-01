Nioh: "Letzte-Chance-Testversion" kann am Wochenende gespielt werden - 4Players.de

Am kommenden Wochenende, also vom 21. bis 22. Januar 2017, wird die "Letzte-Chance-Testversion" von Nioh im PlayStation Network veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine erweiterte Version der Demo, die auf der PlayStation Experience 2016 im Dezember vorgeführt wurde. Die Daten können bereits vorab runtergeladen werden. Nach dem 22. Januar 2017 ist die Testversion nicht mehr verfügbar.Naoki Tamura (Localisation Producer von Team Ninja) schreibt: "Diejenigen, die es schaffen, die 'Letzte-Chance'-Testversion zu bestehen, können sich auf eine Reihe von Extrabelohnungen für die Vollversion freuen. Wenn ihr die Hauptmission abschließt, erhaltet ihr die Menschenfresserinnenmaske, für das Abschließen der Zwielichtmission hingegen erhaltet ihr zum letzten Mal die Chance, das Zeichen des Eroberers und das Zeichen des Kriegers aus der Alpha und Beta von letztem Jahr zu ergattern. Um in der Vollversion auf die Menschenfresserinnenmaske zugreifen zu können, müsst ihr euren Spielstand aus der 'Letzte-Chance-Testversion' beibehalten – also solltet ihr ihn auf keinen Fall vor dem Veröffentlichungsdatum löschen! Für das Zeichen des Eroberers und das Zeichen des Kriegers werdet ihr dazu aufgefordert, einen DLC herunterzuladen, den ihr ebenfalls bis zur PS4-Veröffentlichung behalten müsst. Geht im Spiel zu den Schreinen und erhaltet die 'Segen', um die Belohnungen einzustreichen!"Nioh wird am 8. Februar 2017 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Unsere Vorschau zu dem Action-Rollenspiel findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Last Chance Trial Reveal Trailer