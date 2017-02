flo-rida86 schrieb am 04.02.2017 um 17:06 Uhr

ich wahr ja auch vorher schon etwas gespannt auf den titel aber das er so gut wird was viele test gerade vermitteln hätte ich nicht gedacht.

scheint die erste gute alternative zu den from software spielen zu sein und das in vielen punkte(kampfsystem soll sogar besser sein) auf augen höhe.

ich freu mich drauf.so fängt das gamerjahr gut an.