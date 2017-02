Nioh: Entwickler verkünden Zeitplan für extraschwere Missionen, PvP sowie andere Updates und DLCs - 4Players.de

Team Ninja hat in einem Livestream (via Gamestalk.net und Gematsu.com ) verkündet, wann welcher Nachschub für Freunde des fernöstlichen Rollenspiel-Geschnetzels Nioh erscheinen wird. Die nächsten drei kostenlosen Updates beinhalten demnach Folgendes: Im späten März kommen Missionen mit extrahohem Schwierigkeitsgrad hinzu, und zwar in zehn verschiedenen Missionstypen. Einer davon soll das Spielgefühl eines Boss-Rush mit sich bringen. Ende April dürfen Nioh-Besitzer dann im PvP gegen andere Spieler antreten.Der erste kostenpflichtige Download-Inhalt kommt ebenfalls Ende April und beinhaltet "Neue Waffentypen, Szenarien, Charaktere, Guardian Spirits, Yokais und Stages". Auch die Namen der darauf folgenden DLCs wurden bereits genannt: "Japan’s Best Warrior" sowie "Peaceful and Tranquil". Offenbar hatte Koei Tecmo die Nachfrage nach Nioh im eigenen Land unterschätzt - oder ist in Produktionsschwierigkeiten geraten. Der Publisher entschuldigte sich im Stream für die Knappheit der Disk-Version in Japan und verlängerte dort als Entschädigung die Periode, in der Nutzer die kostenlosen Kostüme mit dem Titel "Armor of Japan’s Best Warrior" erhalten können. Das ist in Japan noch bis zum 1. März möglich.Letztes aktuelles Video: Video-Test