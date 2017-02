Nioh: Über eine Million Exemplare ausgeliefert - 4Players.de

Freut mich.Obwohl es nicht sonderllich gut aussieht und technisch veraltet wirkt, finde ich Nioh sehr gut.Leider schade, dass es oft als Souls-Clon abgestempelt wird.Natürlich hat es Ähnlichkeiten, die sich nicht leugnen lassen, aber grundlegend unterscheidet es sich doch wesentlich von den Souls Spielen.Immer wieder sieht man in Videos und im Co-op, dass viele das Spiel so vorsichtig wie einen der Souls Titel spielen. In meinen Augen ein großer Fehler, der das Spiel unnötig erschwert. Nioh ist darauf ausgelegt aggresiv und schnell gespielt zu werden. Ein gewisses Maß an Vorsicht schadet zwar nicht, da die Gegner teilweise ordentlich reinhauen, aber ein schneller Spielstil ist wesentlich erfolgsversprechender.Dazu kommt noch, dass das Aufleveln des Characters nicht sehr aufwändig ist, da man durch kurze Missionen entsprechend schnell Amitra und Ausrüstung bekommt, welche man ebenfalls in Amitra eintauschen kann. Solange man sich im normalen Schwierigkeitsgrad befindet gibt es eigentlich auch keinen Grund Ausrüstung zu zerlegen um die Materialien für Gold zu verkaufen oder Schmiede und Ausrüstung aufzuwerten, da man problemlos bessere Ausrüstung während den Missionen oder von Revenants bekommt. Das Gold sollte man sich für den schweren Modus sparen, um göttliche Waffen und Rüstungen zu schmieden.Selbst das Upgrade der Schmiede bennötigt kein Gold, sondern nur Ausdauer im Button mashingIch hoffe jedenfalls auf einen Nachfolger und würde mir wünschen, dass er größere und mehr verschachtelte Gebiete, mehr optionale Areale und weniger Recycling betreibt. Klar ist die Menge an Gebieten bei Nioh groß, aber die Nebenmissionen finden immer wieder in den gleichen Gebieten statt, selbst auf verschiedenen Teilen der Weltkarte. Hier hätte man zumindest die Gebiete der Nebenmissionen so einteilen können, dass jeder Teil der...