Nioh: DLC-Belagerung der Burg Osaka bringt neue Waffen und mehr - 4Players.de

"Als die Spannungen zwischen dem Tokugawa- und dem Toyotomi-Klan zunehmen, bereitet Sanada Yukimura seine Männer auf den drohenden Kampf gegen die Streitkräfte der Tokugawa vor, indem er eine Festung namens Sanada Maru am Rande der Burg Osaka errichtet. Nun, da die Burg befestigt ist, stehen Tokugawas Truppen vor einer schwierigen und blutigen Herausforderung.Inmitten dieses Chaos macht sich unser Held William, begleitet von Date Masamune, der an der Seite von Tokugawa kämpft, auf den Weg nach Sanada Maru , um Maria zu verfolgen. Es herrscht ein bitterer Winter in Osaka und die Zeit ist reif für einen erbitterten Kampf der Jahrhunderte. Packt euch warm ein und macht euch bereit für einen brutalen Winter-Showdown!







Am 25. Juli wird es winterlich im fernöstlichen Action-Rollenspiel Nioh : Dann erscheint der zweite DLC "Unbeugsame Ehre", der den Spieler in der kalten Jahreszeit zur Burg Osaka führt - die größte und laut deutschem PlayStation-Blog "uneinnehmbare" Burg der Sengoku-Ära. Das Add-on des PS4-Titels ist für 9,99 Euro im PSN erhältlich; Season-Pass-Besitzer bekommen ihn ohne zusätzliche Kosten. In der Erweiterung geht es um den legendären Krieger Sanada Yukimura, der Tokugawa Ieyasus Erzfeind, dem Toyotomi-Klan, dient und der seine Ehre als wichtigsten Lebensinhalt sieht:Dieser unglaubliche Kampf wäre nicht komplett, ohne, dass wir euch mit der nötigen Munition versorgen, um diese erbitterte Schlacht zu schlagen. Daher werden wir euch mit der tödlichen neuen Waffe Tonfa, neuen Rüstungen, neuen Magie-Gegenständen, Schutzgeistern und natürlich brandneuen Yokai und Gegnern versorgen, um euer Können auf die Probe zu stellen! Neue Schwierigkeitsgrade und Trophäen werden mit Unbeugsame Ehre ebenfalls eingeführt. Außerdem sind legendäre Charaktere wie Sanada Yukimura , der später als „der größte Krieger Japans” verehrt werden wird, enthalten. Die gesamte Action spielt sich in aufregenden neuen Umgebungen und zahlreichen Nebenmissionen ab! Es gibt also viele Kämpfe und neue Herausforderungen, die gemeistert werden müssen."

