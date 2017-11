A new Steam update ADDING KEYBOARD AND MOUSE CONTROLS for #Nioh Complete Edition is arriving on November 30th!!! pic.twitter.com/WsO5YihmIp — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) 27. November 2017

Team Ninja hat einen Patch für die PC-Version von Nioh angekündigt, der Maus- und Tastatur-Unterstützung hinzufügen wird. Mit dem Patch auf Version 1.21.03 wird man die Maus sowohl zur Steuerung der Kamera als auch der Aktionen im Kampf nutzen können. Tastatursteuerung mit anpassbarer Tastenbelegung wird ebenfalls implementiert. Last but not least sollen diverse Bugs und Probleme (u. a. mit der Empfindlichkeit der Analog Sticks) behoben werden.Bisher konnte Nioh ausschließlich mit Controller gespielt werden. Die Nioh Complete Edition ist am 7. November 2017 für PC erschienen. Unseren Test findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer Complete Edition