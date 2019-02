Nioh: Für Koei Tecmo liegt eine Umsetzung für Xbox One durchaus im Bereich des Möglichen - 4Players.de

Apart from all those Backwards Compatible games (which I would love, pretty specially Ninja Gaiden II / 3), any chance we might see Nioh someday down the line? It's an amazing game <3 — Daniel Ferreira (@Danferb) 13. Februar 2019

Anything's possible! You just gotta show us you want it. — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) 13. Februar 2019

In den Augen von Publisher Koei Tecmo ist es durchaus möglich, dass das fernöstliche Action-Rollenspiel Nioh noch für die Xbox One umgesetzt wird. Als ein Spieler deswegen auf Twitter bei der europäischen Niederlassung nachhakte, lautete die Antwort: "Alles ist möglich! Ihr müsst uns nur zeigen, dass ihr es wollt." Dualshockers.com hat die Story aufgegriffen und gibt zu bedenken, dass der Titel nur in Japan direkt von Koei Tecmo vertrieben werde und weltweit von Sony - was natürlich für Probleme sorgen könnte. Bisher ist das Spiel von Team Ninja nur für PlayStation 4 und PC erschienen. Auf der E3 2018 wurde übrigens bereits ein Nachfolger angekündigt