Yakuza Kiwami: Kampfstile und Freizeitmöglichkeiten im Trailer - 4Players.de

SEGA und Atlus zeigen die Kampfstile und die ausschweifenden Freizeitmöglichkeiten im fiktiven Rotlichtbezirk Kamurocho im folgenden Trailer zu Yakuza Kiwami . Das erweiterte HD-Remake des PS2-Titels erscheint am 29. August 2017 zum Preis von 34,99 Euro für PlayStation 4 im Handel sowie als digitaler Download. Yakuza Kiwami ist optimiert auf 1080p/60fps und bietet neu vertonte japanische Dialoge der originalen Sprecher."Yakuza Kiwami bietet (...) ein abwechslungsreiches Kampfsystem, um den Gegnern die Faust des Drachen spüren zu lassen. Spieler können aus vier tödlichen Kampfkünsten ihren Stil wählen, um in den Straßen Kamurochos aufzuräumen. Mit dem ausgewogen Stil des Brawlers, als kraftstrotzendes Beast, der blitzschnellen Rush-Kampftechnik oder als unaufhaltsamer Dragon, enthält Yakuza Kiwami umfassende Abwechslung im Kampf Mann gegen Mann. Und wenn die Schergen mal eine Pause brauchen, können Spieler sich in das aufregende Nachtleben stürzen, dort Minispiele wie Mahjong oder Pool spielen, an einem Karaoke Wettbewerb teilnehmen, Rennen fahren oder einfach nur ihre Begleitung ausführen. Mit MesuKing: Battle Bug Beauties gibt es sogar ein Beat'em-Up-Spiel-im-Spiel, das hilft, die Zeit bis zum nächsten richtigen Kampf zu überbrücken."Auf der Yakuza Experience Website findet sich die interaktive Timeline und Charakter-Übersicht, mit allen nötigen Informationen zu den Figuren und der Geschichte der Yakuza-Serie. Ab sofort ist die dritte von zehn Ausgaben des digitalen Comics verfügbar, der die wichtigsten Ereignisse von Yakuza 0 bis hin zu Yakuza 6: The Song of Life - das nächstes Jahr für PlayStation 4 erscheint - erzählt.Letztes aktuelles Video: Fight And Play