Yakuza Kiwami: PC-Version bei Steam veröffentlicht - 4Players.de

Yakuza Kiwami ist in digitaler Form auf PC via Steam veröffentlicht worden (Preis: 19,99 Euro). Das erweiterte HD-Remake des PS2-Klassikers bietet 4K-Auflösung, unbegrenzte Framerate, anpassbare Bedienelemente, japanische Sprachausgabe und englische Texte.Unseren Test der PC-Fassung findet ihr hier : Nachdem sich Kazuma Kiryu mit der Vorgeschichte seines Gangster-Epos' zum ersten Mal auf PC blicken ließ, setzt er seine Reise jetzt im Remake des damals ersten Teils fort. Keine Kunst; technisch und auch inhaltlich gleichen sich die beiden Spiele sehr. Und vielleicht ist das für PC-Besitzer gar nicht schlecht, denn so nehmen sie den im vergangenen Jahr aufgenommenen Groove einfach in die Neuauflage mit. Echte Überraschungen erwarten sie dabei nicht - dafür einer der besten Plots der Yakuza-Saga."Yakuza Kiwami, ein Remake des allerersten Titels der beliebten Yakuza-Serie, erzählt die fesselnde Geschichte von Kazuma Kiryu, einem aufstrebenden Yakuza, der für die Ermordung eines Verbrecherbosses verantwortlich ist und zehn Jahre später aus dem Gefängnis in eine veränderte Welt zurückkehrt. Mit der erfolgreichen PC-Veröffentlichung des Prequels Yakuza 0 im Jahr 2018 können die Fans nun die beliebte Geschichte fortsetzen, die 17 Jahre später spielt. Yakuza Kiwami bringt sie zurück in Japans kriminellen Untergrund, wo Allianzen getestet und Blut vergossen wird. Die Spieler erleben extreme Schlachten, Minispiele, Karaoke, raffinierte Nebenmissionen und viele andere (und mitunter sehr lustige) Überraschungen", schreibt der Publisher.