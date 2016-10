Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue: Video: Eröffnungssequenz veröffentlicht - 4Players.de

Im Zuge der Ankündigung von Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX haben Square Enix und Disney noch die Eröffnungssequenz aus Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue veröffentlicht. Aqua ist seit den Ereignissen von Kingdom Hearts Birth by Sleep in der Schattenwelt gefangen und in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue wird ihre Geschichte fortgesetzt - und zwar am 24. Januar 2017 für PlayStation 4. Enthalten sind Kingdom Hearts 3D [Dream Drop Distance], Kingdom Hearts χ [chi] Back Cover (Film) und Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary Passage.Letztes aktuelles Video: Eröffnungssequenz