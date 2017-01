Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue: Für PlayStation 4 erhältlich - 4Players.de

Square Enix hat Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue für PlayStation 4 veröffentlicht. Die Sammlung besteht aus einer Remastered-Version von Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD, den Film Kingdom Hearts χ [chi] Back Cover und Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep: A Fragmentory Passage. Unsere Vorschau findet ihr hier . Den Auftakt aus Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep: A Fragmentory Passage könnt ihr euch in diesem Video anschauen . A Fragmentory Passage soll den Bogen zu Kingdom Hearts 3 schlagen.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart