DanganRonpa V3: Killing Harmony: Startschuss soll Ende September fallen - 4Players.de

Das seit letztem Monat in Japan erhältliche DanganRonpa V3: Killing Harmony wird Ende September auch in westlichen Gefilden zu haben sein, wie NIS America mitteilt . In Europa soll das Mystery-Adventure von Spike Chunsoft ab dem 29. September, in Nordamerika sogar schon ab dem 26. September 2017 auf PlayStation 4 und PlayStation Vita bereitstehen. Zudem wird es auf beiden Systemen eine Limited Edition mit Soundtrack, Artbook, Rucksack, Kappe, Kopfhörern und Sammelbox geben. Ansonsten werden englische und japanische Tonspuren sowie englische und französische Bildschirmtexte versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016