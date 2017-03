DanganRonpa V3: Killing Harmony: PC-Version bestätigt - 4Players.de

Die PC-Version von DanganRonpa V3: Killing Harmony wird am 26. September 2017 erhältlich sein, verriet Spike Chunsoft auf der GDC 2017. Die PC-Umsetzung des Mystery-Adventures wird also am gleichen Tag wie die Versionen für PlayStation 4 und PlayStation Vita (in Europa) erscheinen.In Danganronpa V3: Killing Harmony werden 16 Studenten entführt und in einer Akademie gefangen gehalten. Es geht um hohe Spieleinsätze, investigative Untersuchungen, Mordfälle und Todesurteile. Chris King von NIS America beschrieb den dritten Teil der Hauptserie folgendermaßen: "Danganronpa ist eine Serie von Krimi-Mysterys, in der die Elite der Hochschulschüler im Land - genannt 'Ultimates' - gesammelt und von einem liebenswürdig sadistischen Teddy Bär namens Monokuma gezwungen werden, an einem grauenvollen Killing Game teilzunehmen. (... ) Es ist der bisher größte, bösartigste und aufregendste Eintrag in die Serie! Entdeckt eure Vorstellung des typischen hohen Einsatzes und der blitzschnellen investigativen Action aufs Neue, während ihr verdrehte Mordfälle untersucht und eure neuen Freunde zum Tode verurteilt. Die Prozess-Sektionen verlangen schnelles Denken, logische Schlussfolgerung und sogar eiskalte Lügen, um eure Klassenkameraden zur richtigen Lösung zu führen. Es liegt an euch, jeden neuen Mord aufzuklären oder euch und eure Klassenkameraden erwartet ein grauenhaftes Ende."Letztes aktuelles Video: PC-Trailer