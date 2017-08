DanganRonpa V3: Killing Harmony: Demo für PC, PS4 und PS Vita veröffentlicht - 4Players.de

Spike Chunsoft hat eine Demo-Version von Danganronpa V3: Killing Harmony für PC via Steam und im PlayStation Network (PS Plus ist erforderlich) für PlayStation 4 und PS Vita veröffentlicht."Willkommen zu einer neuen Welt von Danganronpa und zur bisher größten und aufregendsten Episode. 16 neue Charaktere finden sich in einer 'psycho-coolen' Umgebung entführt und in einer Schule eingesperrt. Einige werden töten, einige werden sterben und einige werden bestraft werden. Erlebe ein rasantes Abenteuer, bei dem alles auf dem Spiel steht, wenn du abgedrehte Mordfälle untersuchst und deine neuen Freunde zum Tode verurteilst."Die Vollversion soll von Danganronpa V3: Killing Harmony wird am 26. September 2017 für PC und am 29. September 2017 für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ultimate Roll Call-Teaser