Toukiden 2: Dämonenjagd erscheint im Frühjahr 2017 in Europa - 4Players.de

Koei Tecmo Europe hat bestätigt, dass Toukiden 2 im Frühjahr 2017 in Europa erscheinen wird. Passend zur Ankündigung wurde ein Anime-Kurzfilm veröffentlicht, der die Vorgeschichte des Spiels erzählt - auch neue Charaktere, deren Schicksale eine Schlüsselrolle in der Toukiden-2-Story spielen werden, sind zu sehen."Die Toukiden-Serie erzählt die Geschichte vom letzten Gefecht der Menschheit im Kampf um das Überleben gegen die dämonischen, seelenverzehrenden Oni. Der Vorgänger Toukiden: The Age of Demons erzählt die Geschichte der Menschheit, die Jahrhunderte lang von einem geheimen Kriegerklan - den Slayers, geschützt leben konnte. Die Slayer versuchten die übernatürliche Bedrohung durch Oni zu eliminieren und die Zerstörung der Welt zu verhindern. Ein einschneidendes Ereignis, das unter dem Namen Awakening bekannt wurde, riss Löcher in Raum und Zeit. Durch diese Brüche konnten verschwundene Orte zurück in die Welt kommen und wahre Oni-Schwärme entfesseln, die die Bewohner des Landes unbarmherzig jagten."Toukiden 2 spielt kurz nach den Ereignissen von Toukiden: Kiwami . Koei Tecmo Europe bzw. Deep Silver (Vertriebspartner) schreiben: "Um die Menschheit zu retten, treten die Spieler in die Fußstapfen der Slayer. Spezielle Missionen ermöglichen es ihnen, die ungeheuerlichen Horden zu dezimieren und die Oni-infizierten Gebiete zu befreien. Toukiden 2 entführt die Spieler in eine gigantische offene Welt voller Gefahren und Wunder und leitet sie immer tiefer in feindliches Gebiet. Slayers und Oni kämpfen in der Otherworld, einem verwüsteten Schlachtfeld, das sich in sechs verschiedene Areale unterteilt. Diese einzelnen Zonen - Yore, Grace, Honor, War, Peace und Chaos - orientieren sich an Zeitaltern der japanischen Geschichte. Während ihres Kampfes erfahren die Helden mehr und mehr über die Oni-Bedrohung und ihre (...) Rolle in deren Bekämpfung."Letztes aktuelles Video: Anime-Trailer