Toukiden 2: Launch-Trailer der actionreichen Dämonenjagd - 4Players.de

Das japanischen Action-Adventure Toukiden 2 erscheint am 24. März 2017 in Europa für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die actionreiche Dämonenjagd bietet im Vergleich zum Vorgänger die Kettenpeitsche und eine Schild-&-Schwert-Kombination an, mit der man auch aus der Deckung heraus agieren kann. Neben den üblichen Schwertern, Speeren, Messern, Ketten-Sicheln, Bögen, Knüppel, Stangenwaffen und Gewehren sollen zusätzliche Spezialfähigkeiten, die mit der Dämonenfaust gekoppelt sind, einsetzbar sein:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer