Hatsune Miku: Project Diva - Future Tone: Virtuelles Popsternchen geht 2017 auch auf Europa- und US-Tour - 4Players.de

SEGA wird sein virtuelles Popsternchen am 10. Januar 2017 mit Hatsune Miku: Project Diva - Future Tone auf der PlayStation 4 auch in Europa und den USA auftreten lassen. Die in Japan bereits seit Juni erhältliche PS4-Premiere der Musikspielreihe basiert auf einem Spielhallen-Automaten von 2013 und soll exklusiv via PlayStation Network vertrieben werden. Die zwei Songs umfassende Grundversion soll kostenlos zum Download bereitstehen und sich mit zwei sowohl separat für 29,99 Dollar als auch als Bundle für 53,99 Dollar verfügbaren Sound-Paketen (Colorful Tone und Future Sound) erweitern lassen.Insgesamt sollen so satte 224 Songs sowie über 340 einzigartige Kostüme und Accessoires geboten werden, was den Titel zum bisher umfgangreichsten der ganzen Serie mache. Zudem sollen die wegen der Arcade-Vorlage besonders schnellen und energiegeladenen Rhythmus-Action-Shows mit 60 Bildern pro Sekunde in 1080p erstrahlen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer