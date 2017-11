Hatsune Miku: Project Diva - Future Tone: "Extra Encore-Pack" (DLC) und PS4-Pro-Unterstützung angekündigt

SEGA wird am 14. Dezember 2017 das "Extra Encore-Pack" für Hatsune Miku: Project Diva - Future Tone auf PlayStation 4 für 7,99 Dollar (EU-Preis kann abweichen) veröffentlichen. Das neue Paket enthält einen aktualisierten Fotomodus (mit der Möglichkeit, das Seitenverhältnis zu ändern, Stempel und Rahmen hinzuzufügen und die Fotos zu beschneiden, zu drehen und zu teilen), zwei neue Module (Ghost und Celebration) und zwei Tracks (Ghost Rule by DECO*27 und Suna no Wakusei feat. Hatsune Miku by hachi). Das "Extra Encore Pack" ist nicht im Season Pass enthalten.Zusätzlich zu der Download-Erweiterung wird ein kostenloser Patch mit kleineren Korrekturen für das Spiel und PS4 Pro 4K-Unterstützung am selben Tag verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer