The King of Fighters 14: Anfang 2017 soll um den Weltmeistertitel gekämpft werden - 4Players.de

Anfang 2017 sollen 16 der besten KoF-Spieler aus verschiedenen Ländern um den Weltmeistertitel in The King of Fighters 14 auf der PlayStation 4 (zum Test ) kämpfen, wie SNK Playmore und Deep Silver verkünden. Passend dazu hat man ein Video veröffentlicht, in dem die Spiel-Charaktere Antonov und Yakov die Pläne für die Weltmeisterschaft diskutieren. Weitere Einzelheiten sollen demnächst bekannt gegeben werden.