The King of Fighters 14: Version 1.10: Termin für das Grafik-Update - 4Players.de

SNK Playmore möchte das Update 1.10 (mit Grafik-Verbesserungen) für das im August erschienene Prügelspiel The King of Fighters 14 am 11. Januar 2017 veröffentlichen. Yasuyuki Oda (Producer) sagt dazu: "Mit diesem Update werden Aspekte wie Schattierungen und Licht verbessert, um die gesamte Grafik aufzuwerten. Wir haben außerdem auf euer Feedback bezüglich der Farbvariationen gehört und werden die Anzahl von 4 auf 6 pro Charakter erhöhen." Passend zum Update wird auch eine aktualisierte Demo (v2) mit sieben Charakteren erscheinen. In Japan ist diese Trial-Version bereits erhältlich. Siliconera vermutet, dass die Demo im Laufe des heutigen Tages auch in westlichen Gefilden verfügbar sein wird.Letztes aktuelles Video: Update 110 Teaser-Trailer