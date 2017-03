The King of Fighters 14: DLC-Charakter Whip mit Spielszenen angekündigt - 4Players.de

Die mit einer Peitsche bewaffnete Kämpferin mit dem passenden Namen "Whip" feierte ihr Debüt in "The King of Fighters ’99". Ab dem 5. April kann man die Kämpferin mit hoher Reichweite für etwa 5 Euro für das Prügelspiel The King of Fighters 14 herunterladen. Was für Möglichkeiten sie besitzt und welche Komboattacken man mit ihr ausführen kann, zeigt der folgende Kampf gegen Ralf:Letztes aktuelles Video: Whip vs Ralf