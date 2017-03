The King of Fighters 14: Kampfeindrücke des DLC-Charakters Rock Howard - 4Players.de

Das folgende Video zum Beat-em-up The King of Fighters 14 zeigt Eindrücke des Kämpfers Rock Howard. Dieser wird demnächst als vierter DLC-Charakter erhältlich sein. Der Sohn von Geese Howrd tauchte zum ersten Mal in "Garou: Mark of the Wolves" auf. Aufgezogen wurde er jedoch von Terry Bogard. Diese beiden Vaterfiguren prägten seinen Kampfstil.Letztes aktuelles Video: Rock Howard