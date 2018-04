The King of Fighters 14: Kämpferin Blue Mary kehrt in der kommenden Woche zurück - 4Players.de

SNK Playmore bringt im Laufe der kommenden Tage das Update "Vers. 3.00" für King of Fighters 14 heraus, das vier neue DLC-Charaktere beinhaltet. Gestern wurde die letzte der Figuren angekündigt, und zwar "Blue Mary". Die Kämpferin aus Fatal Fury 3 war laut deutschem PlayStation-Blog einer der am meisten gewünschten Charaktere und wird bald in King of Fighters 14 spielbar sein:"Und schnell wurde sie einer der beliebtesten Charaktere jener Serie. Ihre Popularität führte schließlich dazu, dass sie in KOF ’97 ihren ersten Auftritt im KOF-Franchise hatte, nachdem japanische Fans in Spielemagazinen für sie gestimmt hatten. Insgesamt wurden auf diesem Weg drei Charaktere gewählt, die das ’97 Special Team bildeten. Und nun kann dasselbe Team in KOF XIV erneut zusammengestellt werden!Blue Mary hat schon immer einen einzigartigen Kampfstil gehabt – mit Moves, die auf der sowjetischen Kampfkunst Sambo basieren. Ihr Set inkludiert viele Grapple-Moves, und wie ihr im Trailer sehen könnt, haben wir sehr hart daran gearbeitet, jene knochenbrechenden Attacken möglichst getreu in KOF XIV zu implementieren! Blue Marys Design war schon immer eine Herausforderung, da ihre Grapple-Moves komplexe Animationen erfordern. Damals, als wir sie für Fatal Fury 3 entwarfen, wussten viele kaum etwas über Sambo. Einer der ursprünglichen Designer, Youichiro Soeda, verwendete mich tatsächlich als Trainingsdummy, um dem restlichen Team einige der Angriffe zu demonstrieren. Und wenn ich den neuen Trailer von ihr anschaue, habe ich das Gefühl, dass mein Nacken ein wenig schmerzt …Wir hatten eine Menge Spaß, Blue Mary für KOF XIV zu erschaffen – dank der neuen Engine. Es war stets schwierig, einen Schwerpunkt auf ihre Grappling-Moves zu legen, solange jene aus 2D-Sprites bestanden. Aber mit KOF XIV war es uns möglich, die 3D-Kamera zu nutzen und filmreife Shots für ihre ausgefalleneren Moves zu bekommen, was ihrem einzigartigen Kampfstil gut zu Gesicht steht. Blue Mary ist der letzte DLC-Charakter, der für dieses Update angekündigt wird, und wir haben zuvor drei weitere Zugänge zum Roster bekanntgegeben! Das neue Update Vers. 3.00 wird zudem Balance-Anpassungen beinhalten, auf die Fans schon gewartet haben! Diese Charaktere werden käuflich erwerbbar sein, sobald Update Vers. 3.00 am 12. April 2018 erscheint!"King of Fighters 14 ist für PlayStation 4 und PC erhältlich.