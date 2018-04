The King of Fighters 14: Update 3.0 und das "Neue Kämpfer-Paket 2" sind erhältlich - 4Players.de

Oswald ist Gentleman und Auftragskiller im Ruhestand. Er ist ein Meister der Karnoffel Technik und benutzt Spielkarten um seine Gegner zu besiegen. Als Pokerspieler legt er seine Karten niemals offen.

Heidern kommandiert die Söldereinheit welcher auch Ralf und Clark angehören. Er bekämpft seine Feine mit einer Mischung aus Martial Arts und selbst beigebrachten Kampftechniken. Als Militäroffizier geht Heidern immer ruhig und überlegt vor.

Najd ist eine sehr stille Person mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. In der Nacht wird Sie zu einer Beschützerin der Bürger. Am Tag ist Sie ein ganz normaler College Student.

Blue Mary verdient Ihren Lebensunterhalt als Special Agent. Sie beherrscht mehrere Arten von Marial Arts und ist seit vielen Jahren mit Terry Bogard befreundet.

SNK hat das große (kostenlose) Update 3.0 für The King of Fighters 14 sowie das "Neue Kämpfer-Paket 2" für 17,99 Euro ( PS4 ) bzw. 19,99 Euro ( Steam ) veröffentlicht. In dem zweiten Kämpfer-Paket sind Oswald, Heidern, Najd und Blue Mary enthalten. Zählt man die Charaktere aus dem ersten Kämpfer-Paket hinzu, umfasst der Kader des Prügelspiels nun 58 Figuren.Das "Neue Kämpfer-Paket 2":Das Update auf die Version 3.0 verbessert die Balance und bringt die neue Kampfarena Riyadh (Riad), die Hauptstadt von Saudi Arabien, ins Spiel. Im Vordergrund ist die Masmak-Festung zu sehen, während sich im Hintergrund moderne Hochhäuser aneinanderreihen.Letztes aktuelles Video: Introducing Blue Mary DLC