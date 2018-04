For The King: Interview: Chaos-Mechanik, neue Abenteuer mit Version 1.0, Early-Access-Verbesserungen und mehr - 4Players.de

Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC) Screenshot - For The King (PC)

Die PC-Version von For the King wird "Anfang April" die Early-Access-Phase hinter sich lassen. In dem Zusammenhang haben wir mit Gordon Moran (Art Director bei IronOak Games) über das strategische Rollenspiel gesprochen, das Tabletop-, Japan-RPG- und Rogue-like-Elemente vermischt. Themen waren das Chaos-System, Early-Access-Verbesserungen auf Basis der Community, neue Abenteuer mit Version 1.0, prozedurale Generierung von Inhalten, Konsolen-Umsetzungen (PlayStation 4, Switch und Xbox One; Anfang 2019) usw.Gordon Moran: Während das Kernspiel ziemlich gleich geblieben ist, haben wir in dem Early-Access-Jahr unschätzbares Feedback von unseren Spielern erhalten, wodurch wir die Gesamterfahrung besser ausbalancieren und verbessern konnten. Die FTK-Community war in dieser Hinsicht erstaunlich hilfreich, von der Meldung von Fehlern bis hin zu Vorschlägen, die wir im Spiel umgesetzt haben.Ein gutes Beispiel dafür ist der Chaos-Mechanik. In seiner ersten Iteration funktionierte die Chaos-Mechanik wie ein Spieltimer und zwang den Spieler, die Quests innerhalb einer vorgegebenen Zeit abzuschließen. Die Community war gespalten über diesen Mechanik, einige schätzten die harten Entscheidungen und Opfer, die dadurch hervorbracht wurden, während andere mehr Zeit wollten, um die Welt in einem langsameren Tempo zu erforschen. Nachdem wir alle Rückmeldungen gesammelt hatten, haben wir nicht nur die Chaos-Mechanik erheblich überarbeitet, um sie flexibler und fehlerverzeihender zu machen, sondern haben auch noch Schwierigkeitsstufen hinzugefügt, die den Druck des Chaos weiter verringern, so dass die Spieler die Spielart wählen konnten, die am besten zu ihnen passt.Darüber hinaus haben wir einige Abenteuer eingebaut, die das Chaos gar nicht mit einbeziehen, um andere Abenteuer erleben zu können. Diese Art von Veränderungen sind nur möglich, weil wir ein Jahr im Early Access verbracht haben - und natürlich durch die Hilfsbereitschaft und Kreativität unserer Spieler.Gordon Moran: Für die finale Version erweitern wir die Hilfe-Panels mit allen wichtigen Mechaniken. Da For the King aber auch ein Rogue-like-Spiel ist, müssen bestimmte Dinge wie Strategien und Taktiken vom Spieler herausgefunden werden, aber wir werden dafür sorgen, dass alle Mechaniken, Kontrollen und Informationen möglichst verständlich klar erklärt werden.Gordon Moran: Wir haben viel vor für die Vollversion und wir sind sehr gespannt darauf. Abgesehen von viel Politur und vielen Balance-Anpassungen, fügen wir ein völlig neues Abenteuer hinzu. Das werden wir auch in Zukunft regelmäßig machen. Neue Abenteuer beinhalten neue Königreiche, neue Geschichten, neue Gegenstände, Orte, Begegnungen, spielbare Charaktere und andere Lore-Store-Unlocks. Außerdem werden alle neuen Inhalte auch in den meisten anderen Abenteuern verfügbar sein. Es ist ein riesiges Update und wir können es kaum erwarten (...) Lasst uns einfach sagen, dass es einige große Überraschungen gibt, die in dem neuen Abenteuer warten!Gordon Moran: Die Karte, die Orte und die Begegnungen sind prozedural, aber die Handlung bleibt pro Abenteuer meist die gleiche. Dies erlaubt es uns, eine Geschichte zu erzählen und jedes Abenteuer zu leiten, aber die nachfolgenden Durchgänge fühlen sich immer noch einzigartig und frisch an. Wir erwarten nicht, dass ihr gleich beim ersten Versuch Erfolg haben werdet, aber wir hoffen, dass ihr mit jedem Versuch ein wenig weiter kommt und die Geschichte Stück für Stück aufdeckt. Natürlich gibt es auch ein freies Dungeon-Crawl-Abenteuer, das viel offener ist und praktisch keine Geschichte für diejenigen enthält, die es vorziehen, ihren eigenen Weg zu gehen. Aber die meisten der neuen Abenteuer werden bis zu einem gewissen Grad eine handgemachte Geschichte haben.Gordon Moran: Wir haben uns für Curve interessiert, weil ihr bestehendes Portfolio mit For The King gut ergänzt wird und wir durch andere Entwickler hervorragende Dinge über sie gehört haben. Ursprünglich suchten wir Hilfe für die Konsolen-Umsetzungen und das gesamte Marketing - und es ergab einfach Sinn, auch die PC-Version dort unterzubringen. Auf diese Weise können wir ihre Expertise im Bereich Publishing und Marketing über alle Versionen hinweg nutzen, was uns erlaubt, uns mehr auf das Feintuning und auf neue Inhalte zu konzentrieren.Gordon Moran: Die Konsolenversion sollte in Bezug auf Steuerung, Performance und Gesamterlebnis unproblematisch sein. Wir haben FTK von Grund auf mit Controller-Unterstützung entwickelt, da dieser für das lokale Co-op-Spiel notwendig war und es kann sowohl auf einem Fernseher als auch auf einem Computerbildschirm problemlos gespielt werden.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer