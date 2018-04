For The King: Termin für Abschied aus dem Early Access und Update auf die Vollversion steht fest - 4Players.de

IronOak hat ein konkretes Datum verkündet, wann das Rollenspiel-Abenteuer For The King den Early Access bei Steam verlassen wird. Nach Angaben von Eurogamer.net wird man das Update auf die Version 1.0. ab dem 19. April anbieten. Die Vollversion soll ein komplett neues Abenteuer beinhalten, das gleichzeitig den Zugang in einen weiteren Bereich der Spielwelt gewährt. Dieser besteht aus drei Königreichen: Shivering Woods, Frozen Expanse und Frigid Sea.Dort finden sich außerdem zwei weitere Dungeons, mehr als 20 bisher unbekannte Gegnertypen sowie zusätzliche Waffen, Rüstungen und Beute. Darüber hinaus wird es einen komplett neuen spielbaren Charakter geben.Der Preis zum Launch soll knapp 20 Euro betragen, doch soll es in der ersten Woche einen Rabatt von 20 Prozent geben. Umsetzungen für PS4, Xbox One und Switch sollen 2019 folgen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer