Sublevel Zero: Shooter nach dem Vorbild von Descent erscheint im Februar für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Lange Genrebezeichnungen kommen nicht aus der Mode: "First-Person Roguelike Six-degree-of-freedom Shooter" nennt Merge Games sein Spiel Sublevel Zero , welches sich an 3D-Oldies wieoder Forsaken orientiert. Laut den Entwicklern ist seit über einem Jahrzehnt kein solcher Titel mehr auf Konsolen erschienen, daher stoßen sie in die Lücke und veröffentlichen ihre Interpretation am 22. Februar für PlayStation 4 und Xbox One. Das als Download angebotene Spiel schlägt mit 19,99 Euro zu Buche, zudem ist eine physische Sammler-Edition in Planung. Auf Steam startete der Titel bereits vor anderthalb Jahren und strich seither positive Nutzer-Bewertungen ein. Man fliegt mit einem kleinen Roboter durch eine Raumstation und ballert in alle erdenklichen Richtungen, dabei werden die Levels prozedural generiert. Ohne Speicherpunkte erwartet den Spieler am Ende ein "Permadeath". Die Erfolge eines Spieldurchlaufs lassen sich aber in Form von Waffenblaupausen für das nächste Spiel verwerten, die man dann von Anfang an nutzen kann.Die erweiterten Konsolenfassungen mit dem Untertitel "Redux" wurden mit neuen Feinden, mehr Schwierigkeitsgraden und freischaltbaren Dingen erweitert. Der leitende Programmierer Luke Thompson erklärt in der Pressemitteilung, dass man nach der Insolvenz des Publishers Mastertronic ebenfalls in Schwierigkeiten geraten sei. Nun sei man allerdings stolz darauf, mit Merge einen Publisher für die erweiterten Konsolenfassungen gefunden zu haben.