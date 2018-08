Sublevel Zero: Redux: 360-Grad-Shooter im Descent-Stil erscheint auch für Switch - 4Players.de

Sigtrap Games und Coatsink haben angekündigt (via Nintendo Life ), die Redux-Edition von Sublevel Zero dieses Jahr auch für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Die Switch-Umsetzung des 360-Grad-Shooters im Descent-Stil soll für 19,99 Euro im eShop erscheinen und eine exklusive Bewegungssteuerung mit erhöhter Präzision bieten. Weitere Besonderheiten wurden nicht genannt.Im Test des bereits für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erhältlichen Titels urteilte Ben: "Ich wollte Sublevel Zero wirklich mögen – auch weil ich den Pixelschick des grundsätzlich sympathischen Nachahmers durchaus anziehend finde. Aber die ebenso unübersichtlichen wie unhandlichen Menüs sowie das zähe, spaßfreie Vorantasten verderben mir den Spaß."Letztes aktuelles Video: Redux Launch-Trailer