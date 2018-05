Lost in Harmony: Musikspiel erscheint im Juni für Switch und PC - 4Players.de

Rhyme and run : Experience music in a new way with the combination of choreographed musical rhythmic tapping and running

Wie das Entwicklerstudio Digixart bekannt gibt, spendiert man eine Umsetzung des Musikspiels Lost In Harmony für Nintendos Konsole Switch. Und das schon bald: Ab dem 21. Juni soll der Titel im eShop erhältlich sein und damit am gleichen Tag, an dem auch die PC-Fassung bei Steam erscheint. Erstmals wurde die musikalische Reise für mobile Geräte (iOS und Android) veröffentlicht.Im Spiel steuert man den Jungen Kaito auf seinem Skateboard, der mit dem Mädchen Aya die Welt bereist - es soll sowohl um Eskapismus als auch um die Angst vor dem Leben und dem Tod gehen. Dabei muss man u.a. basierend auf dem Rhythmus verschiedenen Hindernissen ausweichen. Als Inspirationsquellen nannte Yoan Fanise, einer der Mannen hinter Valiant Hearts, Filme von Miyazaki und Kurosawa. An dem Soundtrack zum Spiel wirken u.a. Künstler wie Wyclef Jean, Onoken, Tadayoshi Makino, Fumitake Igarashi und Godspeed Vivix mit.Zu den Features heißt es:Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Teaser