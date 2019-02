Sigma Theory: Global Cold War: Rundenbasierte Spionage-Simulation in einem futuristischen Kalten Krieg - 4Players.de

Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC) Screenshot - Sigma Theory: Global Cold War (PC)

Der französische Indie-Entwickler Mi-Clos Studio ( Out There ) wird den futuristischen Spionage-Simulator Sigma Theory: Global Cold War am 18. April 2019 auf Steam (PC, Mac und Linux) veröffentlichen. Das Spiel, das sich momentan in der geschlossenen Betaphase befindet, erlaubt die Gründung eines eigenen Geheimdienstes. Man rekrutiert Elite-Spione, um die Weltherrschaft an sich zu reißen - mit Bestechung, Verführung und Morden.In dem rundenbasierten Spiel wird die Welt nach einer wissenschaftlichen Entdeckung, die das Schicksal der Menschheit radikal verändern wird, in einen neuen globalen Kalten Krieg geschleudert. Die Spieler übernehmen die Führung eines eigenen Geheimdienstes, um die Nation ihrer Wahl innerhalb des Konflikts, der in den Schatten ausgetragen wird, an die Spitze zu bringen. Hierzu müssen die "besten Agenten" rekrutiert werden."Von Drohnen-Flotten bis Hacking: Spieler werden alle verfügbaren Werkzeuge verwenden müssen um feindliche Agenten zu eliminieren und ihre eigenen zu schützen. Spieler werden ihre Spione auf eine Vielzahl von Missionen rund um die Welt schicken: um Informationen zu beschaffen, mit bewaffneten Milizen zu kooperieren, diplomatische Beziehungen zu pflegen, essentielle Technologien zu stehlen, neue Wissenschaftler zu rekrutieren oder diejenigen, die nicht freiwillig kooperieren wollen, gewaltsam zu extrahieren. Mit einem Mix aus taktischem und rundenbasierten Gameplay wird sich die dynamische Story von Sigma Theory mit den Entscheidungen der Spieler verändern und erlaubt so viele verschiedene Enden", schreiben die Entwickler.Vorbesteller ( offizielle Website ) erhalten Zugang zur geschlossenen Beta.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer