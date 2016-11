Gold Rush! 2: Adventure zur Zeit des großen Goldrausches erscheint im Frühjahr 2017 - 4Players.de

Screenshot - Gold Rush! 2 (Android) Screenshot - Gold Rush! 2 (Android)

Sunlight Games hat gestern auf der offiziellen Website des Adventures Gold Rush! 2 bekanntgegeben, dass der Nachfolger von Gold Rush! Anniversary im Frühjahr 2017 erscheinen soll. Der Grund der Verschiebung sind demnach Projektverzögerungen anderer Spiele und die Erweiterung der Story rund um die Hauptdarsteller. Als kleinen Trost veröffentlicht Sunlight Games zwei weitere neue Screenshots. Zudem erhalten alle Vorbesteller im Sunlight Games Store ein limitiertes Postkarten-Set mit Autogrammen der Entwickler. Mittlerweile hält die offizielle Website auch allerlei nähere Infos zum Spiel und seinen Systemvoraussetzungen bereit."Jerrod Wilson verließ seine Heimat Brooklyn, New York während des legendären Goldrauschs im Jahre 1849, um seinen Bruder zu finden, der 11 Jahre zuvor die Stadt verlassen musste. Nach einem langen Abenteuer fanden Jerrod und Jake gemeinsam eine der größten Goldadern in Kalifornien! Nun ist es 1868: 20 Jahre lang haben sie das Gold in der Mine sehr erfolgreich freigelegt. Den größten Anteil ihrer Erträge aus der Mine haben sie an Mr. Quail, einen Bänker und Familienfreund, gesendet, der es sehr clever investiert hat. Die Brüder sind so reich wie Wall Street Magnate und sollten sie jemals nach New York zurückkehren, wären sie äußerst einflussreiche Herren.Mr. Quail hat ihnen immer wieder Neuigkeiten aus der Heimat gesandt, jedoch sind diese nicht nur positiv. William Tweed, den Jerrod und Jake als Anführer einer Bande von Dieben und Erpressern kennen und wegen dem Jake Brooklyn verlassen musste, ist sehr einflussreich geworden. Er agiert nun in der Landesregierung und die Mitglieder seiner Bande haben zentrale Positionen in Brooklyn inne. Seitdem auch die Polizei auch auf Tweeds Gehaltliste steht, konnten er und seine Bande ihre korrupten Machenschaften unbehelligt fortführen.Jake und Jerrod entscheiden sich ihre Mine zu verkaufen und mit der neuerbauten, transkontinentalen Eisenbahn die Reise zurück nach Brooklyn anzutreten. Die Brüder haben Beweise, die Tweed bis an sein Lebensende ins Gefängnis bringen werden. Tweed erfährt von ihrer Rückkehr und setzt alles Erdenkliche daran, sie an eben dieser zu hindern. Ein Kampf, gegen den Boss Tweed und seiner hörigen Bande beginnt.- Weit über 80 vorgerendert und animierte Schauplätze in Full-HD- Komplett neue Story und Rätsel der Entwickler aus den 80ern- Neu eingespielte Musik- Optimierte Point&Click-Steuerung, auf Mobile eine für touch optimierte Point&Tipp-Steuerung- Digitale Version (PC, Mac und Linux) auf Steam: Produktaktivierung über STEAM erforderlich (Internetverbindung erforderlich!)- Box-Version (PC): DRM-frei, ohne Steam und ohne permanete Internetverbindung spielbar!- Unveröffentlichtes Material der Entwickler aus den 80ern (Box)PC (Frühjahr 2017)Mac OS (Frühjahr 2017)Linux (Frühjahr 2017)iOS (Frühjahr 2017)Android (Frühjahr 2017)in Kürze...Betriebssystem: Windows Vista, 7, 8 oder 10; Prozessor: Dual Core 4 mit 2 GHz (oder gleich); Speicher: 1 GB; Grafikkarte: mit mind. 512 MB Speicher; Soundkarte; DVD-ROM Laufwerk; Festplattenspeicher: x GBBetriebssystem: Mac OS X Lion; Prozessor: Dual Core 4 mit 2 GHz (oder gleich); Speicher: 1 GB; Grafikkarte: mit mind. 512 MB Speicher; Soundkarte; DVD-ROM Laufwerk; Festplattenspeicher: x GBBetriebssystem: Linux; Prozessor: Dual Core 4 mit 2 GHz (oder gleich); Speicher: 1 GB; Grafikkarte: mit mind. 512 MB Speicher; Soundkarte; DVD-ROM Laufwerk; Festplattenspeicher: x GB"