Kurz bevor das Horrorspiel Syndrome am 6.Oktober startet, zeigen die Entwickler ausführliche Spielszenen: Nachdem die Hauptfigur eine Pistole aufsammelt und durch die leeren Gänge einer Raumstation schreitet, begegnet man auch schon den ersten Roboterwesen und muss ihnen im Schutz der Dunkelheit aus dem Weg gehen. Kurze Zeit später geht es schon in den Nahkampf mit anderen Monstern. Wieviele Kugeln in der Pistole stecken, wird leider nicht gezeigt: